Рахункова палата перевірила використання бюджетних коштів: знайшла порушень на 23 мільярди

За рік перевірено 635 об'єктів контролю.

Рахункова палата за результатами контрольно-аналітичних заходів у 2017 році виявила порушення при використанні коштів державного бюджету України на загальну суму понад 23 млрд грн.

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Як повідомляється на сайті Рахункової палати, за рік перевірено 635 об'єктів контролю, включаючи органи державної влади, бюджетні установи та держпідприємства, а обсяг перевірених державних коштів становив майже 504 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Рахункова палата констатувала невиконання плану доходів державного бюджету України на 2017 рік на 3,4 млрд грн, або на 0,4%, і не проведення планових витрат на 31 млрд грн, або на 3,6%.