Курси валют: гривня опустилася до долара на 5 копійок

Котирування гривні на міжбанку до закриття торгів встановилися на рівні 26,20/26,23 грн/дол.

У четвер, 3 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на час закриття торгів встановилися на рівні 26,20/26,23 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів гривня знизилася до долара на 5 копійок.

Котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 31,36/31,39 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,4081/0,4087 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 26,1915 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 644 угоди на суму 420,54 млн дол.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк встановив на 4 травня такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2619.1470 (3 травня – 2615.5067 )

100 EUR – 3140.8811 (3 травня – 3140.4389)

10 RUR – 4.1256 (3 травня – 4.2186)