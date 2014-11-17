Російський Центробанк обмежив вартість споживчих кредитів

"Від 1 січня 2015 року максимальні ставки не зможуть бути вище середньозважених значень більше ніж на третину, що призведе до суттєвого зниження процентних ставок вже у наступному кварталі", - цитує повідомлення ЦБ Росії Reuters.

Цей захід завершує боротьбу Російського Центробанку з бумом на російському ринку споживчого кредитування, річні темпи приросту якого скоротилися до бажаних 15 відсотків на 1 жовтня 2014 року від 53 відсотків у 2012 році.

Максимальні ставки розраховані для банків, мікрофінансових організацій, кредитних споживчих кооперативів, сільськогосподарських кредитних споживчих кооперативів та ломбардів.

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ЦБР буде розраховувати середньоринкові значення за категоріями кредитів щоквартально.

Вартість позик за кредитними картками у першому кварталі 2015 року, за розрахунками ЦБР, обмежена 22,4-34,6 відсотка залежно від величини кредитного ліміту, ставки за POS-кредитами (у торговельних точках) повинні бути не вище 34,7-54,9 відсотка залежно від обсягу та терміну.

Максимальні ставки за нецільовими споживчими кредитами та кредитами на рефінансування заборгованості перебувають у діапазоні від 21,4-46,8 відсотка, автокредитами - 20,3-31,2 відсотка.

Граничне значення ставок за кредитами мікрофінансових організацій коливається від 50 до 915 відсотків залежно від виду та терміну позики.

Високі ставки за окремими категоріями позик некредитних фінансових організацій ЦБ Росії пояснив специфікою ціноутворення такого кредитного продукту, як позики до зарплати - payday loans.

Розкид ставок за споживчими позиками на момент здачі звітності був дуже великий, за окремими категоріями він досягав 12-кратного відхилення від середньої величини, сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що Аксьонов дозволив кримчанам не повертати кредити українським банкам.