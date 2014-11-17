Міжнародні інвестори вважають Росію найбільшою загрозою для світового фінансового ринку

Росія становить найбільшу загрозу для світового фінансового ринку, випливає з опитування міжнародних інвесторів Bloomberg Global Poll, пишуть Ведомости.

Із п'яти потенційних ризиків 52% інвесторів назвали російсько-український конфлікт, 26% проголосували за бойовиків «Ісламської держави», ще 5% - за лихоманку Ебола.

«Російсько-українська ситуація становить велику небезпеку, оскільки є суверенна держава, яка намагається збільшити свою могутність шляхом створення хаосу і загрозливих дій війни. Це може вплинути на загальний мислення про те, як ми сьогодні розвиваємося», - сказав Майкл Сімонсен із Nordea Bank.

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46% респондентів відзначили зростання виникнення ризиків для фінансового ринку від політичного і військового насильства, 41% вважає, що ступінь ризику залишилася на колишньому рівні, 13% - побачили його зниження.

Учасники опитування також вважають, що найбільше від падіння цін на нафту постраждає Росія - за неї проголосували 52%, за Венесуелу - 21%, за Саудівську Аравію - 12%, Іран - 6%. Фабіан Фріче із Collineo Asset Management GmbH пояснює, що російський бюджет сильно залежить від нафти, тоді як країни Близького Сходу, хоч і отримують більше вигоди від високих цін на нафту, але «можуть дозволити собі і більш низьку ціну».

В опитуванні брали участь 510 передплатників Bloomberg, воно проводилося 11-12 листопада, похибка становить 4,3%.

Раніше УНІАН повідомляв, що чистий відтік капіталу з Росії у 2014 році може досягти $130 млрд.