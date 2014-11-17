Заради кредиту від МВФ Україні слід прискорити формування коаліції і Кабміну - Гонтарєва

Про це в ефірі "Громадського.ТБ" сказала глава Нацбанку України Валерія Гонтарєва, повідомляє ТСН.

У той же час вона переконана, що МВФ все-таки виділить гроші до кінця грудня.

Зокрема, Україна просить фонд об'єднати третій і четвертий транші програми і дати гроші трохи раніше.

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"Місія МВФ пробуде в Україні ще тиждень. І саме до 25 листопада мають бути сформовані коаліція у Верховній Раді і уряд. Тільки за такої політичної умови наша держава може розраховувати на транш", - підкреслила Гонтарєва.

Майбутнім кредитом у 2,8 млрд доларів глава НБУ хоче поповнити золотовалютні резерви, які зараз становлять 12,5 млрд доларів.