Платоспроможні банки України збільшили прибуток майже в 2 рази – до 9 мільярдів

При цьому, 14 банків в Україні за підсумками кварталу отримали збиток.

Платоспроможні банки України за січень-березень 2018 року отримали 8,672 млрд грн прибутку, що в 1,7 разу вище за показник за аналогічний період 2017 року на рівні 5,086 млрд грн.

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Про це свідчать дані обігово-сальдових балансів банків на 1 квітня, оприлюднені на сайті Національного банку України.

Згідно з наведеними даними, 68 з 82 діючих банків отримали прибуток, в тому числі найбільші показники у «ПриватБанку» (3,654 млрд грн), «Райффайзен Банку Аваль» (1,381 млрд грн) і «ОТП Банку» (612,6 млн грн).

Водночас, 14 банків за підсумками кварталу отримали збиток, в тому числі найбільший показник у «Промінвестбанку» (294,3 млн грн), «Укрсоцбанку» (290,5 млн грн) і банку «Кредит Дніпро» (116,9 млн грн).

Як повідомляв УНІАН, чистий прибуток платоспроможних банків України за січень-лютий 2018 року становив 3,998 млрд грн, що на 7,1% вище за показник за аналогічний період 2017 року.

Банківська система України завершила 2017 рік зі збитком 24,4 млрд грн у зв'язку зі значними обсягами відрахувань у резерви.