Міжнародні резерви України за місяць зросли на $230 мільйонів

У квітні резерви зросли на 1,3% - до 18,4 млрд дол. Поточний рівень резервів на 2,1% нижче показника на початок року.

Міжнародні резерви України в квітні зросли на 230 млн дол., або на 1,3% - до 18,421 млрд дол. на 1 травня 2018 року.

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Як свідчать попередні дані на сайті Національного банку України, поточний рівень резервів на 387 млн дол., або на 2,1% нижче показника на початок року.

За інформацією регулятора, основним джерелом поповнення резервів у квітні, як і раніше, стала купівля Нацбанком валюти на міжбанківському ринку. За місяць регулятор купив 326,7 млн дол., продав - 24 млн дол.

Також у квітні до резервів надійшли 83,6 млн євро від розміщення урядом валютних облігацій внутрішньої держпозики.

Водночас, у квітні з резервів сплачено в рахунок обслуговування та погашення валютного державного і гарантованого державою боргу 127,4 млн дол.

Також на обсяг резервів вплинула переоцінка фінансових інструментів на суму 59,2 млн дол. та інші операції на 11,3 млн дол. США.

За інформацією НБУ, поточний обсяг резервів покриває 3,3 місяця майбутнього імпорту й достатній для виконання зобов'язань України та поточних операцій уряду й Національного банку.

Довідка УНІАН. Міжнародні резерви України на 1 квітня 2018 року становили 18,191 млрд дол., що на 3,3% нижче показника на початок року.

У 2017 році міжнародні резерви України зросли на 21% - до 18,808 млрд дол.

Національний банк покращив прогноз рівня міжнародних резервів України на кінець 2018 року до 21,6 млрд дол. із 20,5 млрд дол., прогнозованих раніше, очікуючи поточного року надходження 2 млрд дол. від Міжнародного валютного фонду, а також інші надходження, включно з кредитами від Євросоюзу та Світового банку.