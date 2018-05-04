Митні платежі зросли на 14% - ДФС
14:34, 04 травня 2018Фінанси
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У квітні 2018 року митні платежі зросли на 4,4% - до 26,4 млрд грн.
Митні надходження у січні-квітні зросли на 13,8% / фото УНІАН
Митні надходження до державного бюджету в січні-квітні зросли на 13,8% і становили 107,4 млрд грн.
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Про це йдеться в повідомленні Державної фіскальної служби.
Згідно з повідомленням, до загального фонду державного бюджету надійшло 99,1 млрд грн, до спеціального фонду - 8,3 млрд грн.
У квітні 2018 року митні платежі зросли на 4,4% - до 26,4 млрд грн.
Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України в січні-квітні 2018 року отримав 272,448 млрд грн доходів, що на 5,091 млрд грн, або на 1,8%, нижче планового показника на цей період.
Порівняно з аналогічним періодом 2017 року доходи держбюджету зросли на 12,662 млрд грн, або на 4,9%.
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