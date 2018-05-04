Гривня опустилася до долара ще на 6 копійок

Котирування гривні на міжбанку до середини торгів встановилися на рівні 26,33/26,36 грн/дол.

У п'ятницю, 4 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на середину торгів встановилися на рівні 26,33/26,36 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з часом відкриття торгів гривня знизилася до долара на 6 копійок.

Котирування гривні до євро перебувають на рівні 31,36/31,38 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4110/0,4117 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку станом на 14:30 встановився на рівні 26,3038 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 472 угоди на суму 342,50 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 3 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,20/26,23 грн/дол. Порівняно з відкриттям торгів гривня опустилася до долара на 5 копійок.

Котирування гривні до євро перебували на рівні 31,36/31,39 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4081/0,4087 грн/рубль.