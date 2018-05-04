З початку 2018 року Держгеонадра залучили до держбюджету близько 300 мільйонів гривень

За три місяця наша Служба виконала більше 40 відсотків річного плану надходжень до бюджету, зазначили у відомстві.

За перші три місяці цього року Державна служба геології та надр України поповнила державний бюджет України на 292 млн. гривень. Ці кошти надійшли від продажу та надання (у т.ч. продовження строку дії) спеціальних дозволів на користування надрами.

Зазначимо, що станом на 01 квітня 2018 року надійшло більше 40% від річного плану (бюджетом заплановано річне надходження у сумі 600 млн. гривень).

Якщо порівнювати надходження до державного бюджету за рахунок продажу спецдозволів, то наприклад: у 2015 році - становило 179,4 млн грн, у 2016-му – 433,8 млн грн., у 2017-му – 560 млн. гривень. А вже за перший квартал цього року Держгеонадра залучила до держбюджету 292 млн. гривень.

«За три місяця наша Служба виконала більше 40 відсотків річного плану надходжень до бюджету. Досягти таких результатів нам вдалось за рахунок продажу спеціальних дозволів на користування надрами, продовження строку дії спецдозволів», – розповів Олег Кирилюк, очільник Державної служби геології та надр України.

Читайте такожДержгеонадр використовує закон для прикриття своїх непрозорих дій – Мінекології

Нагадаємо, за результатами проведення ІІ аукціону 2017 року з продажу спеціальних дозволів на користування надрами у 2018 році до Державного бюджету України надійшло 171 270,00 гривень.

А також, Державна служба геології та надр України розпочала підготовку до аукціону з продажу спецдозволів на користування надрами, який відбудеться 9 серпня 2018 року.

Це будуть вже треті торги за новими правилами. На аукціон виставлено 13 ділянок, що на три ділянки більше, ніж на минулих торгах в 2017 році. Надрокористувачі можуть подати заявки на торги до 18 червня 2018 року.

Довідка УНІАН. Державна служба геології та надр України (Держгеонадра) є центральним органом виконавчої влади, яка реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр. Основними завданнями Держгеонадр є: реалізація державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр; внесення на розгляд Міністра екології та природних ресурсів пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.