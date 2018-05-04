Після вихідних в Україні подорожчає валюта

Офіційний курс НБУ на 5 травня: 100 USD – 2630.5522 грн; 100 EUR – 3148.5079 грн; 10 RUR – 4.1622 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк встановив на 5 травня такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2630.5522 (4 травня – 2619.1470)

100 EUR – 3148.5079 (4 травня– 3140.8811)

10 RUR – 4.1622 (4 травня – 4.1256)

У п'ятницю, 4 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на час закриття торгів встановились на рівні 26,31/26,34 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів гривня знизилась щодо долара на 5 копійок.

Котирування гривні щодо євро встановились на рівні 31,47/31,49 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,4081/0,4087 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16.00 встановився на рівні 26,3055 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 526 угод на суму 362,86 млн дол.