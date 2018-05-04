Повертаємо борги: Україна з початку травня виплатила МВФ $451 мільйон

За прогнозами НБУ, отримання чергового траншу МВФ у розмірі 2 млрд дол. можливе на початку третього кварталу.

Україна з початку травня виплатила близько 451 млн дол. в рахунок погашення заборгованості перед Міжнародним валютним фондом.

Читайте такожМіжнародні резерви України за місяць зросли на $230 мільйонів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національного банку України, виплати у спеціальних правах запозичення на еквівалентну суму проведені декількома платежами: 83 млн дол. 1 травня і 368 млн дол. – 4 травня.

Довідка УНІАН. МВФ у березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 млрд дол. В рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитні транші на загальну суму 8,7 млрд дол. Термін програми закінчується в березні 2019 року.

За прогнозами Національного банку України, отримання чергового траншу МВФ обсягом 2 млрд дол. можливе на початку третього кварталу.