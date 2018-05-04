Повертаємо борги: Україна з початку травня виплатила МВФ $451 мільйон
18:41, 04 травня 2018Фінанси
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За прогнозами НБУ, отримання чергового траншу МВФ у розмірі 2 млрд дол. можливе на початку третього кварталу.
Ілюстрація REUTERS
Україна з початку травня виплатила близько 451 млн дол. в рахунок погашення заборгованості перед Міжнародним валютним фондом.
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Як повідомили УНІАН у прес-службі Національного банку України, виплати у спеціальних правах запозичення на еквівалентну суму проведені декількома платежами: 83 млн дол. 1 травня і 368 млн дол. – 4 травня.
Довідка УНІАН. МВФ у березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 млрд дол. В рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитні транші на загальну суму 8,7 млрд дол. Термін програми закінчується в березні 2019 року.
За прогнозами Національного банку України, отримання чергового траншу МВФ обсягом 2 млрд дол. можливе на початку третього кварталу.
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