Росія може позбавити Visa і MasterCard права вибирати розрахункові банки

Цю функцію також пропонується замкнути на ЦБ, пише КоммерсантЪ.

Тоді як МПС таке позбавлення від значної частини відповідальності у непростій геополітичної ситуації навіть вигідне, Сбербанк і ВТБ, які зараз виконують функції розрахункових центрів для Visa і MasterCard, це може позбавити частини безкоштовних пасивів. Крім того, перенастроювання IT-систем банків-учасників МПС може затягнути терміни самої реформи.

Про те, що внаслідок антисанкційної реформи російської національної платіжної системи найбільші гравці Visa та MasterCard можуть перевести під контроль Центробанку не лише процесинг і кліринг, як спочатку планувалося, але і розрахунки, виданню повідомили три джерела, знайомі із ситуацією.

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Російське законодавство питання про те, які структури можуть бути розрахунковими центрами МПС, не регулює. Антисанкційними поправками, внесеними до закону "Про національну платіжну систему", прямо регламентоване лише питання про платіжний і кліринговий центри МПС, вказують експерти. Згідно з поправками, банки, які емітують картки МПС, як і самі МПС, "зобов'язані отримувати послуги від операційного і платіжного клірингового центру НСПК, контрольованого Центробанком.

Тим часом йдеться про досить великі суми у вигляді залишків на рахунках банків-учасників міжнародних платіжних систем, які в описаному варіанті взаємодії будуть виведені зі Сбербанку і ВТБ, зазначає голова правління НП НПС Алма Обаєва. "Ніде не написано, що Банк Росії повинен бути ще і розрахунковим банком для МПС",- говорить вона. "Автоматично з поправок до закону це не випливає",- згоден і голова ради директорів платіжної системи "Золота корона" Микола Смірнов.

Офіційно у міжнародних платіжних системах це питання не коментують.

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У самому Банку Росії на запит журналістів відповіли ухильно, але заперечувати інформацію джерел "Коммерсанта" не стали.

"Відповідно до закону "Про національну платіжну систему", ЦБ продовжує роботу з організації завершення розрахунків між кредитними організаціями--учасниками МПС за кореспондентськими рахунками, відкритими цими кредитними організаціями у ЦБ",- заявили у прес-службі регулятора.

У прес-службі ВТБ зазначили, що "інформації про таке рішення з боку Visa не надходило", додавши, що "оператор будь-якої платіжної системи, зареєстрованої на території РФ, згідно із законом може прийняти рішення про залучення додаткового розрахункового центру або про його зміну". У Сбербанку не стали коментувати можливу втрату статусу розрахункового банку MasterCard.

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Офіційно обсяг коштів, розміщених у розрахункових банках Visa і MasterCard банками-прямими учасниками цих МПС, не розкривається. За оцінками учасників ринку, таких у Visa близько 80 гравців, MasterCard - близько 100 (через них з МПС працюють інші банки - афілійовані члени Visa і MasterCard). Обсяг коштів на розрахункових рахунках у банках МПС опитані експерти оцінюють із великим розкидом: від кількох сотень мільйонів доларів до $1 млрд на кожного.

Причому скороченням пасивів держбанків ефект від пропозиції ЦБ не обмежиться, зазначають експерти. Зміна розрахункової системи - тривалий і складний процес, який може подовжити терміни створення російської платіжної системи, вважає голова ради директорів платіжної системи "Золота корона" Микола Смірнов.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Росії стартував перехід на китайську платіжну систему.