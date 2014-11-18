Мін'юст США виставить на аукціон 50 тисяч біткоінів на $19 млн

Служба маршалів, що входить у Міністерство юстиції США, продасть на аукціоні 50 тис. біткоінів, вартість яких оцінюється приблизно в $19 млн. Як передає «Газета.Ru» з посиланням на The New York Times, торги відбудуться 4 грудня.

Це вже другий подібний аукціон. Близько п'яти місяців тому на торгах, організованих службою маршалів, було продано майже 30 тис. біткоінів за $18 млн. Раніше повідомлялося, що їх покупцем став бізнесмен з Силіконової долини Тім Дрейпер.

Читайте такожСША виставляють на інтернет-аукціон 30 тисяч конфіскованих біткоінівВ 2013 році американські правоохоронні органи закрили сайт з продажу наркотиків і підроблених документів Silk Road. Згодом було прийнято рішення провести аукціон і продати конфісковані біткоіни.

На нових торги будуть виставлені біткоіни, що належали Россу Уільбрихту, який звинувачується у створенні Silk Road. Ще в січні прокурори домовилися з Уільбрихтом про те, що уряд може продати конфісковану віртуальну валюту, нагадує газета.

Нинішня партія біткоінів буде розділена на кілька лотів. Реєстрація учасників торгів почалася в минулий понеділок і завершиться 1 грудня.