Яценюк заявив, що за підсумками року падіння ВВП України складе до 7%

Про це сказав в ході роботи українсько-норвезького ділового форуму прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк

«Серед негативних новин - скорочення нашого ВВП, який потенційно може впасти на мінус 7%, - сказав Яценюк. - Український сільгоспсектор - це єдиний сектор економіки, який демонструє до 5% зростання».

Яценюк наголосив, що ключовим фактором падіння економіки є війна на сході, що триває від квітня поточного року.

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Водночас прем'єр наголосив, що позитивною новиною є поліпшення становища України у рейтингу легкості ведення бізнесу Світового банку «Doing Business» відразу на 16 позицій.

Крім того, він наголосив, що новий уряд, який буде сформований новим складом Верховної Ради за підсумками проведення позачергових парламентських виборів, буде послідовним у справі проведення реформ, у тому числі непопулярних, та співпраці із ключовими кредиторами - Світовим банком і Міжнародним валютним фондом.

Раніше УНІАН повідомляв, що, за оцінкою голови НБУ, падіння ВВП України за дев'ять місяців склало 3,5%.

Як повідомляв УНІАН, падіння ВВП України у третьому кварталі 2014 року, у постійних цінах 2010 року без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, порівняно із третім кварталом 2013 року прискорилося до 5,1%.

Водночас цей показник виявився кращим за очікування, що дозволило Міністерству фінансів і Національному банку заявити про можливість поліпшення раніше озвучених річних прогнозів падіння економіки. Зокрема, НБУ переглянув прогноз падіння ВВП до 7% з 8-9%.

Згідно з останніми прогнозами міжнародних фінансових організацій, падіння ВВП України у 2014 році складе 8% за оцінками Світового банку, 9% - за оцінками Європейського банку реконструкції та розвитку, 6,5% - за оцінками Міжнародного валютного фонду.

Експерти очікують падіння економіки України за підсумками року на 6,5% -7%. Причому падіння економіки Донбасу, де ведеться антитерористична операція складе не менше 25%.