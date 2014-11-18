Сбербанк Росії запустив фінансування акредитивів у китайських юанях

Сбербанк РФ першим серед російських банків запустив новий продукт - фінансування акредитивів у китайських юанях (CNY), повідомляється на сайті банку.

Читайте такожЦентробанк Росії через санкції змушений активізувати скупку золотаЦе - комплексна транзакція, в рамках якої було відкрито ряд акредитивів у китайських юанях за дорученням одного з найбільших корпоративних клієнтів. Реалізація операцій в китайських юанях дозволила клієнтові не тільки задовольнити поточні потреби у фінансуванні і розрахунках, але і продовжити активну співпрацю з китайськими постачальниками.

Акредитив традиційно вважається найбільш захищеною формою розрахунків і зручним інструментом фінансування зовнішньоторговельних угод.