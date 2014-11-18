Гривня на міжбанку зміцнилася ще на 10 копійок

На українському міжбанку у вівторок станом на 12:00 долар коштував 15,5700 гривні проти 15,6750 гривні на відкритті, повідомляє УкрДилинг.

Котирування євро склали 19,4858.

За російський рубль давали 0,3333 гривні.

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Як повідомляв УНІАН, Нацбанк від 5 листопада щодня проводить валютні аукціони невеликих обсягів за голландською схемою, щоб знайти нормальний рівноважний рівень курсу або стабілізувати курс на нинішньому рівні.