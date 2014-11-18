Нацбанк продовжить проводити валютні аукціони

Про це повідомила прес-служба регулятора.

«Прід час динамічного обміну думками представники банків і регулятор дійшли згоди щодо продовження практики проведення зазначених аукціонів», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляє прес-служба, учасники зустрічі погодилися, що динаміка наявного індикативного курсу свідчить про його наближення до рівноважного рівня, а основним джерелом тиску на валютний ринок залишається незадоволений попит на валюту.

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Регулятор зазначає, що останнім часом спостерігається слабке зростання валютних експортних надходжень і зниження панічних настроїв у населення, що позитивно позначається на ресурсній базі банків та готівковому сегменті валютного ринку.

У повідомленні наголошується, що у випадку посилення розбалансування валютного ринку регулятор розглядає можливість посилення адміністративних заходів щодо валютних розрахунків за експортно-імпортними операціями.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк 11 листопада оновив історичний мінімум курсу гривні до долара на рівні 15,7714 грн/дол., і таким чином від початку року гривня знецінилася щодо долара на 97% (7,77 грн), або майже у 2 рази.

Для стабілізації валютного ринку регулятор від 5 листопада щодня проводить валютні аукціони невеликих обсягів за голландською схемою, щоб знайти нормальний рівноважний рівень курсу або стабілізувати курс на нинішньому рівні.

12 листопада Нацбанк відзвітував про перші позитивні результати аукціонів, оскільки ситуація на валютному ринку переломилася, і почалося зміцнення гривні.

Раніше УНІАН також повідомляв, що Нацбанк обіцяв показати учасникам валютних аукціонів "реальний" курс гривні.