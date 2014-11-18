Остаточні умови конкурсу на 3G-зв'язок відправили на затвердження у Кабмін

НКРЗІ погодила з міністерствами і відомствами остаточні умови конкурсу на купівлю ліцензій на 3G-зв'язок і відправила їх на затвердження в Кабінет міністрів, повідомила прес-служба регулятора.

Згідно з повідомленням, під час узгодження у текст документа були внесені деякі зміни. Зокрема, «з метою нівелювання інфляційних ризиків, які можуть виникнути під час проведення заходів щодо конверсії смуг радіочастот».

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Як повідомили УНІАН у прес-службі НКРЗІ затвердження Кабміном умов тендеру в такому вигляді зміни, з урахуванням інфляційних ризиків, трохи вплинуть на вартість конверсії, яка раніше оцінювалася в 1,6 млрд грн.

«Ця сума була розрахована станом на 1 серпня. З урахуванням індексу інфляції, оприлюдненого Держстатом, ця сума зміниться. Насправді, це не суттєво вплине на ціну конверсії, яку будуть оплачувати оператори», - зазначили у прес-службі.

Також, згідно з повідомленням, у документ була внесена низка уточнень, спрямованих на деталізацію процесу проведення тендеру та забезпечення його відкритості та прозорості.

Як повідомляв УНІАН, раніше Адміністрація президента критикувала Кабінет міністрів за затягування з постановою з оголошення конкурсу на впровадження 3G, оскільки встановлені президентом терміни проведення тендеру були зірвані. Водночас на початку жовтня Кабмін назвав винною у затягуванні організації конкурсу на 3G-зв'язок НКРЗІ. Регулятор же не схвалював проекту постанови про проведення тендера, оскільки не підтримував норму уряду про недопущення на конкурс з 3G підконтрольних російському бізнесу компаній.

Пізніше норма Кабміну про неучасть у конкурсі на 3G-ліцензії компаній із російським капіталом з постанови була вилучена. Водночас у новій редакції постанови було прописано, що операторів, які потрапили під дію Закону «Про санкції», можуть не лише не допустити до конкурсу, але й позбавити вже отриманої 3G-ліцензії.

На засіданні 28 жовтня НКРЗІ затвердила умови проведення конкурсів на отримання ліцензій для надання послуг зв'язку у стандарті 3G.

Затверджений регулятором документ передбачає проведення тендеру на право отримання ліцензій на 15 років у всіх регіонах України за трьома лотами одночасно. Мінімальна вартість ліцензії для мобільного оператора складе 2,443 млрд грн. Крім того, трьом операторам-переможцям необхідно буде взяти на себе витрати, пов'язані із проведенням конверсії, загальна вартість якої оцінювалася в 1,6 млрд грн.

У документі також наголошується, що операторам необхідно буде протягом 18 місяців після проведення конкурсу запустити мережу третього покоління на території всіх обласних центрів України, а протягом 6 років - на території всіх районних центрів та всіх населених пунктів із населенням понад 10 тисяч осіб.

У свою чергу, в умовах тендеру прописується, що до участі в торгах можуть не допустити мобільних операторів, які потрапили під дію Закону «Про санкції».

7 листопада НКРЗІ направила на узгодження у профільні органи виконавчої влади умови проведення конкурсів на купівлю ліцензій зв'язку третього покоління 3G.

На сьогоднішній день Україна є єдиною країною у Європі, яка не має повноцінної зв'язку третього покоління.