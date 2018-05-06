Оприлюднено рівень зарплати нового голови НАЗК

У відомстві також підкреслили, що надалі щомісячна заробітна плата, що буде нараховуватись та виплачуватись голові Національного агентства, становитиме орієнтовно таку ж суму.

За квітень 2018 року новий очільник Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Мангул заробив близько 100 тисяч гривень. Як зауважили у відомстві, орієнтовно стільки ж він отримуватиме щомісяця й надалі.

Відповідний допис з’явився на офіційній Facebook-сторінці НАЗК.

"За квітень 2018 року Олександру Мангулу було нараховано 119 909 гривень (за першу половину місяця 57 143 гривень і за другу – 62 766 гривень). Із вказаної суми було утримано 21 584 гривень податку на доходи фізичних осіб, а також 1799 гривень військового збору. Загальна сума виплати становила 96 527 гривень: у першій половині місяця – 46 тисяч гривень і в другій половині 50 527 гривень", – зазначають у Агентстві.

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У відомстві також підкреслили, що надалі щомісячна заробітна плата, що буде нараховуватись та виплачуватись голові Національного агентства, становитиме орієнтовно таку ж суму.

Крім того у прес-службі додали, що з грудня 2016 року премії голові та членам НАЗК не виплачуються.

Нагадаємо, 28 березня після того, як попередня очільниця НАЗК Наталія Корчак подала у відставку, відомство очолив Олександр Мангул.

До слова, Корчак кілька разів виписувала собі скандальні премії у 200 тисяч гривень у місяць. Також журналісти звинувачували її у тому, що вона не задекларувала авто та кілька паркомісць.