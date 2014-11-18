Банк Росії визнав, що рубль став некерованим

Банк Росії вважає неможливим в поточних економічних умовах управляти валютним курсом.

"Управляти курсом (рубля - ред.) і намагатися витримати якийсь орієнтир по курсу в нинішніх умовах абсолютно неможливо, в тих умовах, в яких знаходиться російська економіка, з постійною залежністю від ціни на нафту. Протистояти фундаментальним глобальним факторам неможливо", - заявила глава регулятора Ельвіра Набіулліна на засіданні Держдуми, передає РІА "Новости".

Вона знову нагадала про те, що регулятор залишає за собою право виходити з інтервенціями на валютний ринок, якщо коливання курсу буде представляти загрозу для фінансової стабільності.

Читайте такожРубль сильно дешевшає через загрозу нових санкцій проти РосіїРубль восени переживає черговий виток зниження на тлі високих геополітичних ризиків і падіння цін на нафту. ЦБ, дотримуючись своєї колишньої курсової політики, продав у жовтні валюти на 30 мільярдів доларів в цілях згладжування коливань. З 5 листопада регулятор скасував нелімітовані валютні інтервенції, а з 10 листопада, по суті, завершив перехід до вільного плавання рубля, скасувавши регулярні інтервенції та коридор бівалютного кошика.