НБУ сьогодні продавав банкам долари по 15,26 грн

Національний банк України на валютному аукціоні для визначення рівноважного курсу, проведеному 18 листопада, продав банкам 5 млн дол. США за середньозваженим курсом 15,2593 грн/дол.

Про це повідомляється на сайті регулятора. Згідно з повідомленням, загальний обсяг заявок на купівлю валюти, поданий банками, становив 25,4 млн дол., мінімальний курс долара, заявлений учасниками аукціонів, склав 15,2550 грн/дол. Читайте такожНацбанк продовжить проводити валютні аукціони Читайте такожза середньозваженим курсом 15,3343 грн/дол

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