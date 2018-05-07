Антимонопольний комітет погодив законопроект про фіскальний механізм

Антимонопольний комітет України погодив законопроект про особливості оподаткування тютюнових виробів. Документ, розроблений робочою групою із залученням всіх українських виробників, ускладнить фейкове ціноутворення - продаж сигарет за цінами явно нижче, ніж обов'язкові податки і порогова собівартість. Законопроект передбачає збільшення податкового тягаря для таких сигарет. Ухвалення законопроекту дозволить гарантувати досягнення акцизних нормативів ЄС в 2025 році.

Разом з тим, Антимонопольний комітет висловив стурбованість можливим звуженням конкуренції в нижньому ціновому сегменті тютюнових виробів. Хоча зауваження Комітету не підкріплені жодними розрахунками: кожен виробник і імпортер України пропонує тютюнові вироби в нижній ціновій категорії. Отже, конкуренція посилиться.

Інсайдери ринку вказують, що понад 50% сигарет на ринку коштують менше 1 євро. Така ситуація турбує громадських активістів у боротьбі з курінням. За словами екс-міністра охорони здоров'я Олега Мусія, чим менш доступними будуть сигарети для дітей і підлітків, тим менше вони будуть курити, і тим більше буде знижуватися рівень куріння України в майбутньому.

У свою чергу експерт з боротьби з курінням, співробітник Інституту стратегічних досліджень при Міністерстві охорони здоров'я Костянтин Красовський переконаний: Україна повинна боротися із заниженням цін на сигарети окремими тютюновими компаніями. І фіскальний механізм може в цьому допомогти.

За словами економістів, законопроект може мати позитивний вплив і на доходи державного бюджету України. Так, за розрахунками доктора економічних наук Михайла Міненка, якби фіскальний механізм уже діяв в Україні, він з початку року вже приніс би до держбюджету додатково близько 2 млрд. грн.

За інформацією голови Державної регуляторної служби Ксенії Ляпіної, заявлений мінімальний коефіцієнт фіскального механізму - 1,65 - став компромісом між виробниками дорогої і дешевоїтютюнової продукції.

У той же час, в Асоціації «Укртютюн», яка об'єднує найбільших виробників тютюнових виробів України, нагадали, що тютюнова галузь є одним з найбільших платників податків та інвесторів України і закликали не протиставляти «національних» і «міжнародних» виробників в Україні.