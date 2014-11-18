Нацбанк сьогодні знову зміцнив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, 18 листопада з 14:00 Нацбанк установив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США - 1526.0180 грн (з 14.00 17 листопада - 1533.5614);

100 євро - 1906.9121 (з 14.00 17 листопада - 1907.1370);

10 російських рублів - 3.2240 (з 14.00 17 листопада - 3.2359).

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк 11 листопада оновив історичний мінімум курсу гривні до долара на рівні 15,7714 грн/дол., і таким чином від початку року гривня знецінилася щодо долара на 97% (7,77 грн), або майже у 2 рази.

Читайте такожГривня на міжбанку зміцнилася ще на 10 копійокДля стабілізації валютного ринку регулятор від 5 листопада щодня проводить валютні аукціони невеликих обсягів за голландською схемою, щоб знайти нормальний рівноважний рівень курсу або стабілізувати курс на нинішньому рівні.

12 листопада Нацбанк відзвітував про перші позитивні результати аукціонів, оскільки ситуація на валютному ринку переломилася, і почалося зміцнення гривні.