В Україні побільшало мільйонерів: наймолодшому - 7 років

Кількість мільйонерів в Україні в 2017 році зросла на 16%, найстаршому - 99 років.

Кількість мільйонерів в Україні торік зросла на 16% порівняно з 2016 роком до - 4063 осіб.

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Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби з посиланням на виконувача обов'язків голови ДФС Мирослава Продана.

«Порівняно з відповідним періодом минулого року кількість нинішніх мільйонерів зросла на 16%, або на 559 осіб. При цьому один громадянин задекларував дохід у розмірі понад 1 млрд грн», - зазначив Продан.

За його словами, найбільша кількість мільйонерів - 2270 осіб - становлять громадяни у віці від 45 років і вище. Серед вікової категорії від 30 до 45 років - 1605 мільйонерів, до 30 років - 188. Разом з тим наймолодшому платникові податків виповнилося 7 років (місто Черкаси), а найстаршому - 99 років (місто Київ).

«Майже 44% від загальної кількості мільйонерів перебувають на податковому обліку в Києві - 1816 осіб. Серед лідерів також Харківська (299), Дніпропетровська (269), Київська (275) і Одеська (207) області», - повідомив Продан.

За його словами, середньостатистичний річний дохід одного громадянина-мільйонера в Україні становить 8,2 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, деклараційна кампанія 2018 року стартувала 1 січня. До 1 травня громадяни України повинні задекларувати доходи, отримані протягом 2017 року.

Під час деклараційної кампанії 2017 року про свої доходи за 2016 рік відзвітували 513 тис. українців. Загальна сума задекларованих доходів громадян склала 50,8 млрд грн, що на 4% перевищує показник попереднього року. Зобов'язання з податку на доходи фізосіб склали 1,62 млрд грн, з військового збору – 226,5 млн грн.