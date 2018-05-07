Мінфін визначив 34 банки для виплат бюджетникам
Конкурсна комісія Міністерства фінансів України визначила 34 банки для виплат пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ.
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Як повідомляється на сайті Мінфіну, в цей перелік увійшли «Укрексімбанк», «Ощадбанк», «ПриватБанк», «Укргазбанк», «Укрсоцбанк», «Райффайзен Банк Аваль», «Кредобанк», «УкрСиббанк», «Ідея Банк», «Креді Агріколь», «Піреус», «Альфа-Банк», «ОТП Банк», «Альянс», «Львів», «Індустріалбанк», «МТБ», «Південний», «Полтава-банк», ПУМБ, «Східно-український банк Грант», «Мегабанк», «Скай», «Юнекс», «Комерційний індустріальний», «Універсал», «Кредит Дніпро», «Радабанк», «Схід», «Банк інвестицій та заощаджень», «Конкорд», «Мотор-Банк», «Акордбанк», «Кристалбанк».
Також повідомляється, що банки, які раніше були уповноважені на виплату пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ, втратили цей статус.
Як повідомляв УНІАН, у січні 2017 року суд визнав незаконним рішення Кабінету міністрів про відбір банків для здійснення виплат зарплат бюджетникам, в рамках якого до участі в конкурсі допускалися банки з часткою за активами не менше 1% банківської системи, або з контрольним пакетом акцій у міжнародних установ з міжнародним рейтингом інвестиційного класу, або банки з часткою держави в капіталі понад 75%.