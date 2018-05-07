Мінфін визначив 34 банки для виплат бюджетникам

Раніше акредитовані банки втратили статус уповноважених.

Конкурсна комісія Міністерства фінансів України визначила 34 банки для виплат пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ.

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Як повідомляється на сайті Мінфіну, в цей перелік увійшли «Укрексімбанк», «Ощадбанк», «ПриватБанк», «Укргазбанк», «Укрсоцбанк», «Райффайзен Банк Аваль», «Кредобанк», «УкрСиббанк», «Ідея Банк», «Креді Агріколь», «Піреус», «Альфа-Банк», «ОТП Банк», «Альянс», «Львів», «Індустріалбанк», «МТБ», «Південний», «Полтава-банк», ПУМБ, «Східно-український банк Грант», «Мегабанк», «Скай», «Юнекс», «Комерційний індустріальний», «Універсал», «Кредит Дніпро», «Радабанк», «Схід», «Банк інвестицій та заощаджень», «Конкорд», «Мотор-Банк», «Акордбанк», «Кристалбанк».

Також повідомляється, що банки, які раніше були уповноважені на виплату пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ, втратили цей статус.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2017 року суд визнав незаконним рішення Кабінету міністрів про відбір банків для здійснення виплат зарплат бюджетникам, в рамках якого до участі в конкурсі допускалися банки з часткою за активами не менше 1% банківської системи, або з контрольним пакетом акцій у міжнародних установ з міжнародним рейтингом інвестиційного класу, або банки з часткою держави в капіталі понад 75%.