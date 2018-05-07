У Нацбанку розповіли, від чого залежить захід Apple Pay в Україну

Регулятор вже створив всі умови для успішного використання цього сервісу на території нашої країни.

Старт роботи платіжного сервісу Apple Pay в Україні залежить від досягнення домовленостей між зацікавленими банками-емітентами платіжних карт, міжнародними картковими платіжними системами і компанією Apple.

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Про це УНІАН повідомили в Національному банку, відзначаючи, що регулятор на нормативному рівні створив всі умови для можливості успішного використання українцями сервісу Apple Pay і вже заявив компанії про підтримку її планів виходу на український ринок.

За оцінками НБУ, розгалуженість мережі прийому сервісу Apple Pay в Україні залежатимме від кількості банків - утримувачів платіжних терміналів з можливістю безконтактної оплати, які будуть готові до співпраці з цією компанією.

Проводити операції за допомогою подібних технологічних рішень можна в існуючій термінальній мережі, що підтримує технологію безконтактних платежів. При цьому, як зазначив НБУ, 70% мережі торгових терміналів України забезпечують безконтактний прийом карт.

В НБУ наголосили, що розвиток безготівкових розрахунків є одним із основних стратегічних напрямків розвитку банківської системи, тому регулятор всіляко підтримує прихід в Україну нових сервісів для безготівкових розрахунків.

Довідка УНІАН. Apple Pay являє собою систему мобільних платежів, що дозволяє користувачам iPhone і Apple Watch оплачувати покупки за безконтактною технологією NFС, а також в інтернеті. Apple Pay сумісний з існуючими безконтактними зчитувачами Visa PayWave, MasterCard PayPass, American Express ExpressPay.