Гривня почала тиждень зі зміцнення

Котирування гривні на міжбанку до середини торгів встановилися на рівні 26,28/26,32 грн/дол.

У понеділок, 7 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 26,28/26,32 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів гривня зміцнилася до долара на 3 копійки.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 31,36/31,41 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4110/0,4117 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 26,3072 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 218 угод на суму 129,86 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 4 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,31/26,34 грн/дол.

Котирування гривні до євро перебували на рівні 31,47/31,49 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4081/0,4087 грн/рубль.