Ліквідацію «Кредитпромбанку» продовжили ще на рік

Два роки тому Фонд гарантування вже продовжував ліквідацію банку.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вирішив продовжити процедуру ліквідації «Кредитпромбанку» ще на один рік - до 2 червня 2019 року включно.

Читайте такожФонд гарантування завершив ліквідацію «Класикбанку» Думчева

Як повідомляється на сайті фонду, на аналогічний період продовжуються повноваження ліквідатора банку Олександра Тімоніна.

Довідка УНІАН. «Кредитпромбанк» (м. Київ) працює на ринку України з 1997 року. Його ключовим власником був власник «Дельта Банку» Микола Лагун.

Процедура ліквідації «Кредитпромбанку» розпочалася у червні 2015 року. У квітні 2016 року Фонд гарантування продовжив ліквідацію банку на 2 роки.