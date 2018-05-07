Мін'юст оприлюднив список найбільших компаній-боржників з виплат зарплат

Найбільшим боржником є Харківське державне авіаційне виробниче підприємство, що входить до складу держконцерну "Укроборонпром".

Міністр юстиції Павло Петренко опублікував список трьох компаній, які є найбільшими боржниками з виплати заробітних плат.

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За інформацією міністра, опублікованою на його сторінці в мережі Facebook, до цього списку увійшли Харківське державне авіаційне виробниче підприємство - борг 74 млн грн, «Суднобудівний завод імені 61 Комунара» - 30,1 млн грн, футбольний клуб «Металіст» - 28,6 млн грн.

«Публікуємо список трьох найбільших компаній-боржників з виплати заробітної плати. Давайте поширювати. Нехай Україна знає своїх псевдогероїв. Уряд і Мін'юст мають намір повністю подолати ганебне явище боргів із зарплати», - написав Петренко.

Як повідомляв УНІАН, Державна виконавча служба з початку року стягнула з роботодавців 116,2 млн грн заборгованості з виплати заробітної плати. При цьому на даний момент у Мін'юсті перебуває 15 тисяч документів про стягнення заборгованості, і залишок нестягнутої заборгованості становить 392,5 млн грн.