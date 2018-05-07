Мільярдер Уоррен Баффет назвав біткойн "щурячою отрутою у квадраті"

17:17, 07 травня 2018
Фінанси
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Уоррен Баффетт / REUTERS

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Свою думку Баффет висловив під час щорічної зустрічі акціонерів Berkshire Hathaway, повідомляє kommersant.ru з посиланням на телеканал CNBC. Заступник голови компанії Чарлі Мангер, у свою чергу, назвав торгівлю криптовалютами «божевіллям».

У січні Баффет заявив, що не має наміру інвестувати в кріптовалюти. Брокер висловив упевненість в тому, що «вони погано закінчать», при цьому додавши, що не знає, коли саме це станеться.

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Теги: #біткойн#Уоррен Баффетт#криптовалюта