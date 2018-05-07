Ізюмська міськрада виставила демонтований пам’ятник Леніну на продаж через ProZorro

Бронзовий Ленін важить приблизно 1500 кг, міська влада хоче отримати за нього щонайменше 522 тис. грн.

У місті Ізюм (Харківська область) міська влада виставила на продаж демонтований в рамках декомунізації бронзовий памятник Володимиру Леніну.

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Інформація про оголошення аукціону на відповідний лот з’явилась на платформі ProZorro. Зазначається, що скульптура Леніна пустотіла, була відлита з бронзи творчим об’єднанням "Художник" (м. Київ).

«Висота скульптури в повний зріст - 3,75 м. Напис на пам’ятнику відсутній. Орієнтовна вага - 1500 кг», - уточнюється в описі лоту.

Початкова ціна продажу лоту – 522 500 грн без ПДВ. Аукціон буде проведено 17 травня.

Нагадаємо, у березні минулого року в Україні було проведено аукціон, на якому було вперше продано скульптуру Леніна. У торгах взяв участь один учасник, який купив об’єкт за початковою вартістю у майже 254 тис. грн.