Боржників банків запишуть у «чорний список»: НБУ визначив правила роботи кредитного реєстру

Банки і Фонд гарантування надають до реєстру відомості про заборгованість у 100 чи більше мінімальних зарплат.

Національний банк України затвердив положення про механізм роботи кредитного реєстру, яке набуло чинності з 6 травня.

Читайте такожКредитний реєстр НБУ захистить права кредиторів в Україні - Смолій

Згідно з документом, банки і Фонд гарантування вкладів фізичних осіб надають до кредитного реєстру НБУ відомості про боржників із сумою заборгованості у 100 чи більше мінімальних заробітних плат (з 1 січня 2018 року мінімальна зарплата становить 3723 грн).

Нацбанк надає банкам безкоштовний доступ до кредитного реєстру в режимі реального часу, при цьому банк може отримати інформацію стосовно свого боржника чи особи, яка планує одержати кредит.

За заявкою боржника Нацбанк упродовж п'яти робочих днів надає йому інформацію з реєстру або повідомляє про її відсутність. У разі незгоди з інформацією в реєстрі боржник може звернутися із заявою про її коригування або видалення.

Інформація за погашеними або припиненими зобов'язаннями вилучається з реєстру впродовж 30 календарних днів.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада в лютому 2018 року ухвалила закон про створення і ведення кредитного реєстру Національного банку України.

Створення кредитного реєстру НБУ є зобов'язанням України в рамках меморандуму про співпрацю з Міжнародним валютним фондом і умовою отримання третього траншу макрофінансової допомоги Європейського Союзу.

Наприкінці вересня 2017 року Національний банк у рамках підготовки до запуску кредитного реєстру постановою №94 змінив форми статистичної звітності банків про кредитування, зобов'язавши банки подавати звітність за новою формою в тестовому режимі з 1 жовтня.