Валютні гойдалки: гривня зміцнилася до долара на 6 копійок

Котирування гривні на міжбанку до закриття торгів встановилися на рівні 26,23/26,26 грн/дол.

У понеділок, 7 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на час закриття торгів встановилися на рівні 26,23/26,26 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів гривня зміцнилася до долара на 6 копійок.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 31,26/31,29 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4081/0,4087 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 26,2902 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 580 угод на суму 406,76 млн дол.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк встановив на 8 травня такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2629.0191 (7 травня – 2630.5522)

100 EUR – 3129.0585 (7 травня – 3148.5079)

10 RUR – 4.1920 (7 травня – 4.1622)