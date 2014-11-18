Економіст вважає, що Україні можуть списати частину боргів за умови активного проведення реформ

За умови активного проведення реформ Україна може через пару років підняти питання списання частини зовнішнього боргу, сказав у ході круглого столу керівник економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин.

«Зараз піднімати питання про списання боргів не має сенсу. Якщо активно підуть реформи, то через пару років таке питання можна підняти», - сказав він.

За словами експерта, існують два варіанти, коли країна може звертатися за списанням боргів.

«Перший варіант - коли країна має глобальні проблеми і немає можливості чекати, що країна буде робити спроби повернути борг або реструктуризувати. У нас такої умови для скасування наших боргів немає», - сказав він і як приклад навів країни Латинської Америки у 80-90 роки минулого століття.

Другий варіант списання боргів, за словами Юрчишина, - якщо країна успішно проводить реформи.

«Наприклад, Польщі пробачили борги, умовно кажучи, за «хорошу поведінку». Коли Польща почала здійснювати реформи, стало зрозуміло, що якщо їй зараз спишуть борг до якогось розумного рівня, то це дасть суттєве полегшення країні. І через якийсь час ці ресурси повернуться вже не у вигляді прощення, а у вигляді зароблених грошей. Але у нас такого поки що теж немає», - зазначив він.

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За графіком прогнозних платежів Мінфіну, Україна повністю погасить діючі внутрішні й зовнішні кредити (позики) через 26 років, у 2040 році. Найбільше навантаження (75% платежів) припадає на перші п'ять років - з 2014 по 2018 рік.