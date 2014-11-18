У Росії вже підрахували, коли економіка країни опиниться в рецесії

17:27, 18 листопада 2014
Фінанси
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У Мінфіні РФ запевняють, що це станеться, коли ціна на нафту впаде до $60 за барель.

REUTERS

Економіка Росії виявиться в стані рецесії, якщо ціна на нафту впаде до $60 за барель, заявив в інтерв'ю Bloomberg міністр фінансів Антон Сілуанов, пишуть "Ведомости".

«Рецесія неминуча в 2015 р., якщо ситуація продовжить погіршуватися», - підкреслив він.

Читайте такожРосія готується до можливих обмежень на експорт газу і нафтиРазом з тим міністр зазначив, що, ймовірно, «зниження ціни нафти до $70 або $60 за барель не стане довгостроковим трендом». На його думку, «ціна на нафту буде коливатися в наступному році в діапазоні $80-90».

Однак Сілуанов продовжив, що за умов, якщо ціни на нафту збережуться на поточному рівні $80 за барель, а також санкції Заходу щодо Росії продовжать діяти, зростання ВВП країни не перевищить 1%. «Ми повинні будемо розробити більш жорсткий підхід до бюджету і використовувати всі наші антикризові можливості. Нам необхідно скоригувати бюджетну політику і переглянути пріоритети», - пояснив він.

При цьому, за словами міністра фінансів, всі соціальні зобов'язання будуть виконані, однак «пріоритети другого порядку можуть бути відкладені на пізніший термін».

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