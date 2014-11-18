НБУ затвердив графік докапіталізації банків на 10 років

Національний банк України затвердив 10-річний графік підвищення капіталу банків до мінімального значення 500 млн грн у рамках виконання Закону про попередження негативного впливу на стабільність банківської системи.

Про це йдеться у постанові Національного банку України від 17 листопада №723, опублікованій на сайті регулятора.

Нагадаємо, у рамках закону, чинного з 11 липня, вимоги до мінімального статутного капіталу банків підвищені до 500 млн грн, і банки, зареєстровані до прийняття цього закону, мають збільшити статутний капітал протягом 10 років згідно з графіком НБУ.

Регулятор нагадує, що мінімальний розмір регулятивного капіталу для банку, який отримав банківську ліцензію після 11 липня 2014 року, має становити 500 млн грн.

Читайте такожНацбанк проведе ще одне стрес-тестування банків у 2015 роціДля банків, які отримали ліцензію до цієї дати, розмір регулятивного капіталу має становити120 млн грн до 10 липня 2017 року. Далі такі банки зобов'язані поповнити статутний капітал до 150 млн грн - до 11 липня 2017 року; до 200 млн грн - до 11 липня 2018 року; до 250 млн грн - до 11 липня 2019 року; до 300 млн грн - до 11 липня 2020 року; до 350 млн грн - до 11 липня 2021 року; до 400 млн грн - до 11 липня 2022 року; до 450 млн грн - до 11 липня 2023 року; до 500 млн грн - до 11 липня 2024 року.

Як повідомляв УНІАН, закон про попередження негативного впливу на стабільність банківської системи, що діє з 11 липня цього року, встановлює, що нормативно-правові акти Національного банку України набирають чинності після їх офіційного опублікування без реєстрації в Міністерстві юстиції.

Також встановлюється відповідальність банків за маніпуляції на грошово-кредитному ринку, при цьому Нацбанк має право встановлювати особливості банківського регулювання у разі стрімкого погіршення ситуації на фінансовому ринку, застосовувати санкції до банків або їх власників.

Також розширюється перелік критеріїв для визначення проблемних або неплатоспроможних банків, встановлюється відповідальність керівників і власників банків за збитки та порушення інтересів вкладників та кредиторів, і ставиться їм в обов'язок надавати фіндопомогу своїм банкам і розробляти план відновлення діяльності.