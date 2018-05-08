Українці задекларували майже 58 мільярдів доходів

За даними ДФС, громадяни подали понад 507 тис. декларацій.

Українці за результатами деклараційної кампанії 2018 року задекларували 57,5 млрд отриманих доходів за 2017 рік, що на 13% більше, ніж за підсумками минулої кампанії.

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Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби.

За даними ДФС, громадяни подали понад 507 тис. декларацій.

«Загальна сума задекларованого платниками податків доходу становила 57,5 млрд грн. Це на 13%, або на 6,7 млрд грн, більше відповідного періоду минулого року. До оплати задекларовано 2,1 млрд грн податку на доходи фізичних осіб та 259,8 млн грн військового збору. Це, відповідно, на 28% і 15% перевищує показники відповідного періоду минулого року», - йдеться в повідомленні.

Фіскальна служба зазначила, що порівняно з минулим роком збільшилась і кількість платників, які задекларували до сплати до бюджету понад 10 млн грн. Цього року такі суми задекларували 12 осіб, а в 2017 році - 7.

Як повідомляв УНІАН, у ході деклараційної компанії 2017 року про свої доходи за 2016 рік прозвітували 513 тис. українців. Загальна сума задекларованих доходів громадян становила 50,8 млрд грн, що на 4% перевищує показник попереднього року. Зобов'язання з податку на доходи фізосіб становили 1,62 млрд грн, із військового збору - 226,5 млн грн.