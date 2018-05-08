В Україні з'явилася ще одна платіжна система

Нацбанк зареєстрував платіжну систему «Глобус». Це вісімнадцята міжнародна платіжна система на ринку України.

Національний банк України зареєстрував нову систему з переказу коштів «Глобус», видавши відповідне свідоцтво платіжної організації цієї системи - банку «Глобус».

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Як повідомляється на сайті НБУ, система здійснюватиме перекази готівкових і безготівкових коштів фізичних і юридичних осіб.

Також повідомляється, що нова система стала вісімнадцятою міжнародною платіжною системою на ринку України.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк на нормативному рівні створив усі умови для приходу в Україну платіжного сервісу Apple Pay. За інформацією регулятора, старт роботи сервісу залежить від досягнення домовленостей між зацікавленими банками-емітентами платіжних карт, міжнародними картковими платіжними системами і самою компанією.