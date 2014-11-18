У РФ придумали новий збір з торгівлі в Москві, Петербурзі й окупованому Севастополі

Держдума РФ схвалила введення нових зборів з малого бізнесу, обмеживши види діяльності, з яких буде стягуватися збір, та його ставки, повідомляє Reuters.

Поправки до Податкового кодексу, прийняті зусиллями прокремлівської фракції "Єдина Росія", що передбачають введення з 1 липня 2015 року в Москві, Санкт-Петербурзі та Севастополі збору з підприємців, які здійснюють торговельну діяльність.

Спочатку з ініціативою регіональних зборів за ведення різних видів бізнесу виступив прем'єр Дмитро Медведєв у якості альтернативи за відмову уряду повернути з 2015 року податок з продажів, на чому наполягали регіони, першочергово, Москва і Московська область.

На початку листопада голова бюджетного комітету Думи, член фракції "Єдина Росія" Андрій Макаров підготував поправки до Податкового кодексу, за яким зборами пропонувалося обкласти 22 види діяльності - від роздрібної торгівлі, громадського харчування і перевезень до мийки авто, послуг перукаря та ремонту взуття. Базові ставки - від 60.000 до 600.000 рублів - муніципалітетам було дозволено збільшувати в 10 разів.

Читайте такожРосія вводить на 20 років податкові пільги для учасників поставок газу до КитаюПідприємці забили тривогу, назвавши нові збори непомірними і пригрозивши, що це вб'є малий бізнес в Росії.

У підсумку, після наради в уряді минулої п'ятниці, було вирішено залишити тільки торговий збір.

Збором пропонується обкласти торгівлю через об'єкти стаціонарної і нестаціонарної торгової мережі, торгівлю, здійснювану шляхом відпуску товарів зі складу, а також організацію роздрібних ринків. Об'єктом оподаткування визнається використання платником хоча б один раз протягом кварталу об'єкту рухомого чи нерухомого майна для здійснення торгівлі.

Підприємці, які застосовують патентну систему оподаткування, будуть звільнятися від сплати збору, а для решти ставка збору буде обмежена розміром патенту.