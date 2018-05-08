Нацбанк почав стрес-тестування банків

Під час виявлення потреби у капіталі банки отримають відповідну вимогу.

Національний банк України у травні почав стрес-тестування 25 банків, на які сукупно припадає близько 95% активів банківського сектору.

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Як повідомляється на сайті регулятора, під час виявлення за результатами діагностики потреби в капіталі відповідні банки отримають вимогу про розробку програм капіталізації до 10 серпня.

Перелік банків не наводиться.

Довідка УНІАН. У березні поточного року Національний банк анонсував оцінку якості активів 25 банків, включаючи «ПриватБанк», «Ощадбанк», «Укрексімбанк», «Райффайзен Банк Аваль», «Альфа-Банк», «Укргазбанк», ПУМБ, «УкрСиббанк», «Сбербанк Росії», «Укрсоцбанк», «ОТП банк», банк «Південний», «Креді Агріколь Банк», «Промінвестбанк», «Таскомбанк», «Прокредит Банк», «Кредобанк», «ВТБ банк», банк «Кредит Дніпро», «Мегабанк», банк «Схід «А-Банк», «Ідея Банк», «Універсал Банк» і «Банк інвестицій та заощаджень».