Українці витрачають «заначки»: продали банкам на $235 мільйонів більше, ніж купили

З початку року показник чистого продажу готівкової валюти населенням через банки перевищив 615 млн дол.

Чистий продаж (перевищення продажу над купівлею) готівкової іноземної валюти населенням України через банківську систему у квітні становив 234,7 млн дол.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, за місяць банки продали готівкової валюти населенню на 650,1 млн дол., купили - на 884,8 млн дол.

Згідно з наведеними даними, з початку року - за січень-квітень - показник чистого продажу готівкової валюти населенням через банки становив 615,5 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, чистий продаж готівкової іноземної валюти населенням України через банківську систему в 2017 році становив 2,139 млрд дол.