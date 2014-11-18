Фонд гарантування почав ліквідацію «Єврогазбанку»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб почав процедуру ліквідації «Єврогазбанку» на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку, повідомляється на сайті фонду.

Фонд призначив ліквідатором банку Віктора Ковальова терміном на 1 рік, до 17 листопада 2015 року включно. Інформацію про дату початку виплат і банк-агент фонд повідомить додатково.

Фонд нагадав, що виплати вкладникам проводитимуться у розмірі вкладу та відсотків, нарахованих на день визнання банку неплатоспроможним, але не більш як 200 тис. гривень. Вимоги кредиторів приймаються протягом 30 днів з дня публікації оголошення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку в газеті «Голос України».

Читайте такожВ Україні ліквідують банк колишнього депутата-регіоналаЯк повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів з 17 липня ввів тимчасову адміністрацію в «Єврогазбанку» на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним. Згодом фонд продовжив повноваження тимчасової адміністрації в «Єврогазбанку» до 17 листопада.

«Європейський газовий банк» («Єврогазбанк», Київ) працює на ринку України з 2006 року і входить до групи середніх фінустанов за обсягом активів. Основним власником банку є бізнесмен Олексій Івченко, який очолював правління НАК «Нафтогаз України» у 2005-2006 роках, і члени його родини.