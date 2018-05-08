В Україні перерахували пенсії для 2,7 мільйона працюючих пенсіонерів

За результатами перерахунку пенсії збільшилися у 2 мільйонів осіб, середній розмір підвищення становить 74,75 грн.

Пенсійний фонд України перерахував пенсії для 2,7 млн пенсіонерів, які працюють, повідомляється на сайті фонду.

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«У результаті автоматичного перерахунку пенсій для тих пенсіонерів, які продовжували працювати, було перераховано пенсійні виплати для 2,74 мільйона громадян», - сказано в повідомленні.

Перерахунок проводився з 1 квітня цього року для пенсіонерів, які мають не менш як 24 місяці страхового стажу після призначення або попереднього перерахунку пенсії.

За результатами перерахунку розмір пенсійних виплат збільшився у 2 мільйонів пенсіонерів, а середній розмір підвищення становить 74,75 грн, відзначили у фонді.

Також повідомляється, що на виплату перерахованих пенсій щомісяця спрямовується 150 млн грн.

Довідка УНІАН. Мінімальна пенсія за віком в Україні з 1 січня 2018 року становить 1452 грн, що на 16,4% більше порівняно з 1 січня 2017 року.