Нацбанк зміцнив офіційну гривню: курси валют

Офіційний курс НБУ на 10 травня: 100 USD – 2621.9038 грн; 100 EUR – 3112.1998 грн; 10 RUR – 4.1613 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 10 травня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2621.9038 (8 травня – 2629.0191)

100 EUR – 3112.1998 (8 травня – 3129.0585)

10 RUR – 4.1613 (8 травня – 4.1920)

У вівторок, 8 травня, котирування гривні щодо долара США на міжбанківському валютному ринку України на час закриття торгів встановились на рівні 26,23/26,26 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів гривня знизилась щодо долара на 2 копійки.

Котирування гривні щодо євро встановились на рівні 31,26/31,29 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,4081/0,4087 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16.00 встановився на рівні 26,2190 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 580 угод на суму 403,90 млн дол.