Банк Японії зберіг курс на збільшення грошової бази

Центробанк Японії за підсумками засідання 19 листопада залишив монетарну політику, що проводить, без істотних змін, передає Bloomberg.

Регулятор не став вносити коректив у свою монетарну політику і зберіг мету на збільшення грошової бази на 80 трлн ієн ($683 млрд) на рік. Рішення збіглося з прогнозом аналітиків.

Читайте такожЕкономіка Японії вступила у фазу рецесіїНагадаємо, Банк Японії 31 жовтня несподівано для учасників ринку ухвалив рішення розширити програму купівлі активів, збільшивши грошову базу з колишніх 60-70 трлн ієн.

Економіка Японії, ввівши в оману експертів, за результатом третього кварталу вступила у фазу рецесії, внутрішній валовий продукт країни /ВВП/ скоротився на 1,6% порівняно з аналогічним показником минулого року, у другому кварталі зниження склало 7,3%.

18 листопада прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе оголосив про розпуск парламенту з 21 листопада і проведення дострокових виборів.

Крім того, призупинив програму підвищення податку на споживання (аналог ПДВ), що не користується популярністю: другий етап, збільшення податкової ставки з 8% до 10%, буде відкладено на 18 місяців з жовтня 2015 року. Перший етап, який пройшов у квітні, вважається однією з основних причин поточного економічного спаду в Японії.