Російський рубль після невеликого зростання знову впав
09:58, 19 листопада 2014Фінанси
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Долар зранку вже подорожчав на 9 копійок, євро - на 16.
Для зростання рубля, як і раніше, немає причин / cbr.ru
Курс долара до рубля на Московській біржі на відкритті торгів у середу зріс на 12 копійок і становив 47,02 рубля, передає ТАСС.
Уже станом на 10:20 мск середи курс долара до рубля на Московській біржі зріс на 9 копійок порівняно з рівнем закриття попереднього дня і досяг 46,99 рубля. Курс євро до рубля збільшився на 16 копійок до 58,85 рубля.
Читайте такожБанк Росії визнав, що рубль став некерованим При цьому вартість бівалютного кошика, що складається з 0,45 євро і 0,55 долара, зросла на 12 копійок до 52,33 рубля.
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