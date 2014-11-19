Російський рубль після невеликого зростання знову впав

Курс долара до рубля на Московській біржі на відкритті торгів у середу зріс на 12 копійок і становив 47,02 рубля, передає ТАСС.

Уже станом на 10:20 мск середи курс долара до рубля на Московській біржі зріс на 9 копійок порівняно з рівнем закриття попереднього дня і досяг 46,99 рубля. Курс євро до рубля збільшився на 16 копійок до 58,85 рубля.

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