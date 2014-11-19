Російські держкомпанії масово відмовляються від послуг міжнародних аудиторів

Аудитори з "великої четвірки" зіткнулися зі зниженням попиту на свої послуги зі сторони ряду російських держкомпаній, пише "Комерсант".

За інформацією "Ъ", особлива активність у замороженні відносин з іноземними аудиторами спостерігається в оборонному комплексі. Аудитори говорять про існування певних негласних вказівок згори про припинення співпраці. Користувачі їхніх послуг - про її економічну недоцільність в умовах закритості зовнішніх ринків.

Читайте такожВесь російський ринок акцій впав нижче вартості AppleПро те, що держкомпанії заморожують відносини з аудиторами "великої четвірки", на засіданні економічного клубу ФБК заявив партнер департаменту аудиторських послуг КПМГ в Росії та СНД Кирил Алтухов. "Існує негласна рекомендація держкомпаніям призупинити роботу з міжнародними аудиторами та консультантами", - повідомив він. Цю інформацію "Ъ" підтвердили і в одній з російських аудиторських компаній. "Дійсно, була така внутрішня негласна вказівка головам ряду держкомпаній, частина з них вже веде переговори з російськими аудиторами про укладення договорів по аудитну звітність на 2015 рік",- зазначає співрозмовник "Ъ". Підтвердити або спростувати цю інформацію в інших компаніях "четвірки" вчора не вдалося. У Ernst & Young від коментарів відмовилися. В PwC та Deloitte вчора не відповіли "Комерсанту".

За даними джерел "Ъ", поки не йдеться тотально про всі держкомпанії. Основною галуззю, що цурається аудиторів та консультантів з західним корінням, співбесідники "Ъ" називають оборонний комплекс. Джерела "Ъ" в оборонному комплексі і зокрема в "Ростехе", відзначають, що ніяких директивних вказівок про заборону на роботу з іноземними аудиторами не надходило. Два топ-менеджера з російської оборонки підтвердили "Комерсанту", що частина компаній дійсно відмовилася від співпраці з аудиторами "четвірки". Однак вони стверджують, що це було самостійне рішення керівництва підприємств, прийняте через побоювання можливого витоку стратегічно важливої інформації.

Не виключено, що розрив відносин з аудиторами "великої четвірки" міг бути продиктований ще й просто економічною доцільністю, відзначають експерти. "Ряд держкомпаній, і особливо оборонної галузі, зараз просто не мають доступу до зовнішніх ринків запозичень і найближчим часом, мабуть, не отримають, тому і більш дорогого аудиту поки не потребують",- говорить президент центральної ради Аудиторської палати Росії Олександр Турбанов.

Як повідомляв УНІАН, у Росії на тлі падіння рейтингів через санкції Заходу хочуть заборонити аудит банків іноземними компаніями.

Експерти вважають, що внаслідок таких дій буде завдано репутаційної шкоди саме російським банкам.