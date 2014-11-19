НБУ радить при виявленні фальшивих гривень звертатися в банки для експертизи

Національний банк України рекомендує громадянам у разі сумнівів у достовірності гривневих банкнот звертатися до будь-якого банку для проведення безкоштовної експертизи, повідомляється на сторінці регулятора в соціальній мережі Facebook.

Нацбанк нагадує, посилаючись на заяву радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, про наміри проросійських терористів на Донбасі друкувати фальшиві гривневі банкноти.

«У разі сумніву в достовірності банкнот, громадяни повинні звертатися до будь-якого банку для проведення досліджень відповідним територіальним управлінням Національного банку. За результатами цих досліджень, що здійснюються безкоштовно, клієнтам відшкодовують відповідну суму грошових знаків національної валюти, визнаних справжніми і платіжними. Фальшиві банкноти вилучаються без відшкодування їх вартості і передаються уповноваженим працівникам Міністерства внутрішніх справ України для проведення відповідних розслідувань», - йдеться в повідомленні НБУ.

На думку регулятора, наміри терористів націлені дестабілізувати фінансову систему України, підірвати довіру населення України до національної валюти і завдати шкоди банківській системі держави.

Читайте такожНБУ почне друкувати гроші з підписом Гонтаревої 1 грудня«Офіційно заявляємо, що згідно із законодавством України Національний банк України монопольно здійснює емісію національної валюти України і організовує обіг готівки. Згідно із Законом України «Про Національний банк України», випуск і обіг на території України інших грошових одиниць і використання грошових сурогатів як засобу платежу, забороняється. Виготовлення з метою введення в обіг або введення в обіг фальшивих грошових знаків тягне відповідальність відповідно до законодавства України», - наголошується в повідомленні.

Нацбанк підкреслює, що українська гривня має високий рівень захисту від підробок, оскільки регулятор володіє всіма сучасними технологіями з виготовлення грошових знаків. Елементи захисту, що є на банкнотах гривні, дають змогу гарантовано виявляти фальшиві грошові знаки як під час автоматизованої обробки готівки з використанням спеціального устаткування, так і при уважному візуальному контролі без застосування спеціальних детекторів.

Як повідомляв УНІАН, радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко 18 листопада заявив, що бойовики завозять на Донбас устаткування для друкування фальшивої гривні.

Того ж дня Рада національної безпеки і оборони і Служба безпеки України повідомили, що перевіряють дану інформацію.