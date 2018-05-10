ЄБРР очікує зростання економіки України цього року на 3%
Найбільший інвестор України - Європейський банк реконструкції та розвитку зберіг прогноз зростання економіки нашої країни у 2018 році на рівні 3%.
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Як зазначається в огляді ЄБРР, оприлюдненому на його сайті, у 2019 році також очікується зростання ВВП України на 3%.
Істотними ризиками для зростання економіки України в ЄБРР назвали боргові платежі держсектора у 2018-2020 роках, а також вибори у 2019 році.
При цьому в ЄБРР відзначили, що продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом залишається невизначеним.
Як повідомляв УНІАН, Державна служба статистики України поліпшила оцінку зростання реального ВВП України у 2017 році до 2,5% з 2,2% за оперативними оцінками.
Інфляція в Україні у березні 2018 року сповільнилася у річному вираженні до 13,2% з 14% місяцем раніше.
У січні Національний банк поліпшив прогноз зростання ВВП України у 2018 році до 3,4%, але при цьому підвищив прогноз щодо інфляції на кінець 2018 року до 8,9%.
Уряд України прогнозує зростання економіки поточного року на 3% за інфляції 9%, Міжнародний валютний фонд і Світовий банк - зростання ВВП близько 3,5% за інфляції 10%.