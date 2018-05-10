ЄБРР очікує зростання економіки України цього року на 3%

Істотними ризиками для економіки нашої країни в ЄБРР назвали боргові платежі держсектора і майбутні вибори.

Найбільший інвестор України - Європейський банк реконструкції та розвитку зберіг прогноз зростання економіки нашої країни у 2018 році на рівні 3%.

Читайте такожМВФ погіршив прогнози щодо економіки та інфляції в Україні

Як зазначається в огляді ЄБРР, оприлюдненому на його сайті, у 2019 році також очікується зростання ВВП України на 3%.

Істотними ризиками для зростання економіки України в ЄБРР назвали боргові платежі держсектора у 2018-2020 роках, а також вибори у 2019 році.

При цьому в ЄБРР відзначили, що продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом залишається невизначеним.

Як повідомляв УНІАН, Державна служба статистики України поліпшила оцінку зростання реального ВВП України у 2017 році до 2,5% з 2,2% за оперативними оцінками.

Інфляція в Україні у березні 2018 року сповільнилася у річному вираженні до 13,2% з 14% місяцем раніше.

У січні Національний банк поліпшив прогноз зростання ВВП України у 2018 році до 3,4%, але при цьому підвищив прогноз щодо інфляції на кінець 2018 року до 8,9%.

Уряд України прогнозує зростання економіки поточного року на 3% за інфляції 9%, Міжнародний валютний фонд і Світовий банк - зростання ВВП близько 3,5% за інфляції 10%.